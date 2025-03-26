Elektriğe Zam Olacak Mı?

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik fiyatlarına yönelik artış iddiaları hakkında açıklama yapıyor. Bayraktar, zam konusuna dair bir soruda “Bakacağız, değerlendireceğiz.” diyerek durumu değerlendirme sürecinde olduklarını belirtiyor.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN ZAM TALEBİ

1 Nisan’dan itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında zam yapılacağına dair iddialar gündemde. Dağıtım şirketleri, temmuz ayından bu yana zammın gerçekleşmemesi ve artan maliyetler nedeniyle şikâyetçi olduğunu ifade ediyor. Bu zammın sanayi tipi işletmeler ve konut kullanıcıları üzerinde doğrudan etkisi olacağı vurgulanıyor.