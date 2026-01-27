Elektrik Bağlantı Süreçlerinde Dijital Dönüşüm Başladı

elektrik-baglanti-sureclerinde-dijital-donusum-basladi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

DİJİTAL BAŞVURULAR VE GÜNCELLENEN ESASLAR

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile elektrik bağlantı başvurularının dijital ortama alınması ve lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik şebekeye bağlantı esaslarının yeniden belirlenmesi hedeflendi. EPDK tarafından hazırlanan değişiklikler, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler, elektrik bağlantı süreçlerinde dijitalleşmeye öncülük ederken, lisanssız elektrik üretiminde bağlantı kurallarının güncellenmesini amaçlıyor.

YENİ BAŞVURU SÜREÇLERİ

Yapılan düzenlemelerle elektrik bağlantı başvuruları artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Dağıtım şirketleri, kesintisiz hizmet sunabilmek için 7 gün 24 saat erişilebilen online sistemler kuracak. Ayrıca, lisanssız üretim tesislerine yönelik bağlantı mesafeleri belirlenerek, ortak hat ve trafo kurulmasına imkan tanınacak. Şebeke yatırımlarında bulunan yatırımcılar, daha sonra katılan kullanıcılar tarafından katılım bedeli ödeyecek. Yeni düzenlemeyle birlikte tarımsal ve kırsal bağlantılar için de farklı kriterler getirildi.

