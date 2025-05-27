Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başladı

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Elektrik faturalarında yeni bir dönemin başladığı duyuruldu. Artık devlet desteği, tüm abonelere sabit bir şekilde değil, aylık elektrik tüketim miktarına göre kademeli bir şekilde uygulanacak. Belirlenen sınırın üzerinde elektrik harcayan aboneler, faturalarını tamamen kendi ödemek zorunda kalacak. Sınırın altında kalan aboneler ise devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

KONUT ABONELERİ İÇİN YENİ SINIR

Yeni düzenlemeye göre, konut abonelerinin aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin altında kalması durumunda, devlet desteği devam edecek. Ancak bu sınırın üzerinde harcama yapan aboneler, bu destekten faydalanamayacak. Ortalama konut tüketiminin aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplandığı durumda, 417 kilovatsaat ve üzeri tüketim yaklaşık 1047 TL fatura değerine karşılık geliyor. Bu seviyenin üzerindeki kullanıcılar, tükettiği elektriğin tamamını kendi bütçelerinden karşılayacak.

TİCARET VE SANAYİ İÇİN SINIR

Ticari işletmeler ve sanayi aboneleri için yıllık tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limitin üzerindeki tüketimlerde, elektrik faturalarına yüzde 11’e kadar artış uygulanacak. Piyasa Takas Fiyatı (PTF) esas alındığında destek dışı faturalar için azami yüzde 93 zam geleceği öngörülüyor.

Geriye dönük olarak, 2024 yılı toplam tüketimi 5.000 kilovatsaatin altında olan konut aboneleri, belirtilen destekten yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kWh tüketimin altındaki harcamalarda destek oranı yüzde 60, 8 kWh üzerinde harcayanlarda ise yüzde 40 olarak geçerli olacak.

TÜKETİMİNİ DÜŞÜREN DE DESTEK ALABİLECEK

Yeni düzenleme, tüketim miktarını düşüren aboneleri de kapsıyor. 2025 yılında belirlenen sınırın altına çeken bir abone, 2026 yılında tekrar devlet destekli tarifeye geçebilme imkanına sahip olacak.