Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor

ENERJİ FATURALARINDA YENİ DÜZENLEME HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, medya temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldi ve 1 Şubat’ta başlayacak yeni elektrik faturaları dönemine dair detayları aktardı. Bakan Bayraktar’ın ilettiği bilgiler, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen tarafından paylaşıldı.

DÜZENLEMENİN NEDENİ NEDİR?

Mevcut destekleme limitleri sebebiyle aslında desteğe ihtiyacı olmayan kesimler de bu sistemden faydalanıyordu. Yani, belirli gruplar desteklenirken, gerçekten destek ihtiyacı olanlar bu kapsamda yer almayı başaramıyordu. Bu nedenle, 1 Şubat’tan itibaren elektrik faturasına etki edecek yeni düzenleme, ihtiyaç sahiplerine yönelik destekleri adil bir şekilde dağıtmayı amaçlıyor.

KİMLER DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK?

Türkiye’de toplamda 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bu abonelerin 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir yönünü kapsayan sosyal yardım alanında, aylık 75 kilovatsaat üzerindeki elektrik tüketimi için destek sağlanan grubun içinde yer alıyor. Yani, toplam abonelerin yaklaşık yüzde 10’u destek almaktadır.

NE KADAR KİŞİ ETKİLENİYOR?

Ülkedeki ortalama elektrik tüketimi aylık 200 kilovatsaat civarında. Yeni düzenleme ile bu ortalamanın iki katını aşan abonelerin destek almaması hedefleniyor. Dolayısıyla, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaat ve üzeri olan aboneler artık destek alamayacak. Bu tüketim seviyesine sahip abonelerin oranı ise sadece yüzde 3. Yani, 42 milyon elektrik abonesinin yalnızca 1 milyon 200 bini desteklemenin dışında kalacak.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ ARTILAR

Mevcut durumda aylık bin 47 lira olan elektrik faturası, yeni uygulama ile birlikte artış gösterecek. Aylık faturası 1.047 lira olan mesken abonesinin elektrik faturası, 2 bin 16 lira olacak ve bu oran yüzde 93 artışa tekabül edecek. Aylık 600 kilovatsaat tüketen ve mevcut faturası bin 616 lira olan bir mesken abonesinin faturası ise yüzde 80 artışla 2 bin 903 lira olacak. Aylık bin kilovatsaat elektrik tüketimi yapan ve 2 bin 860 lira ödeyen abone ise yüzde 69 artışla 4 bin 839 lira ödeyecek.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bu düzenleme, 1 Şubat’tan itibaren gerçekleştirilecek elektrik tüketimleri için geçerli olacak ve büyük ölçüde 1 Mart itibarıyla gelen faturalara yansıyacak. Ancak bazı abonelerin faturaları 16-17 Şubat civarında da gelebilir ve bu tarihteki tüketimleri de yeni düzenlemeye tabi olacak.

DOĞALGAZ FATURALARI DA ETKİLENECEK Mİ?

Doğalgazda benzer bir uygulama yaşanacak; ancak bu kış sistem değişimi olmayacak. Alan bazında çalışmalar yürütülecek. Erzurum’daki bir abone ile Antalya’daki bir abonenin etkilenme durumu farklılık gösterecek.

DOĞALGAZA ZAM OLACAK MI?

Doğalgaz fiyatlarında, bu kış yani mart ayının sonuna kadar herhangi bir değişiklik olmayacak. Nisan ayına kadar doğalgaza zam yapılmayacak. Doğalgazda yeni destekleme modeli üzerine çalışan ekipler, çalışmalarını yıl sonuna doğru tamamlayacak.