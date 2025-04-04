Elektrik Fiyatlarına %25 Zam Geldi. EPDK Tarifeleri Açıkladı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARINDA YENİ ZAMLAR AÇIKLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik perakende satış fiyatlarında artışa gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, üretim ve dağıtım maliyetlerindeki yükselişin tarifelere yansıtıldığı belirtildi. Zam oranları, 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Yeni tarifelere göre, aylık 100 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesinin faturası 259,04 TL’ye yükselecek. Bu artış, enerji maliyetlerindeki yükselişin tüketicilere yansıması olarak değerlendiriliyor.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA ÖNEMLİ ARTIŞ

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz fiyatlarında da zam yapıldığı bildirildi. Sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatları ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise %24,2 oranında artırıldı. Yeni tarifeler, 5 Nisan 2025’ten itibaren uygulanacak.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Hem elektrik hem de doğal gaz tarifelerindeki değişiklikler, 5 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeler, enerji maliyetlerindeki artışın tüketicilere nasıl yansıyacağını gösteriyor.