Elektrik Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Geldi. EPDK Tarafından Açıklandı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI AÇIKLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik perakende satış fiyatlarında artış olduğunu duyurdu. Artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin tarifelere yansıtıldığı belirtilen açıklamaya göre, yeni fiyatlar 5 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek.

ELEKTRİK ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Yapılan zamla birlikte, aylık 100 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesinin faturası 259,04 TL’ye yükselecek. EPDK, maliyet artışlarının tüketicilere dengeli şekilde yansıtılması için tarifelerin revize edildiğini açıkladı.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA ARTIŞ

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatları ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise %24,2 oranında artırıldı. Yeni tarifeler, elektrik zammıyla aynı tarihte, 5 Nisan 2025’ten itibaren geçerli olacak.

ENERJİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞIN ETKİLERİ

Hem elektrik hem de doğal gaz fiyatlarındaki artışın, enflasyon ve üretim maliyetleri üzerinde etkili olması bekleniyor. Özellikle sanayi sektöründe enerji giderlerindeki yükselişin fiyatlara yansıyabileceği ifade ediliyor.