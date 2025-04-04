Elektrik Fiyatlarına Zam Geldi. EPDK, Meskenler İçin %25 Artış Açıkladı. Yeni Tarifeler 5 Nisan 2025’te Başlayacak

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI AÇIKLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yüzde 25 oranında zam yapıldığını duyurdu. Yeni fiyatlar 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ELEKTRİK ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA ARTIŞ YAPILDI

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ’ın belirlediği doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre nihai doğal gaz satış fiyatlarında da artış yapıldığı belirtildi. Buna göre, sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında zam uygulanacak.

YENİ TARİFELER 5 NİSAN 2025’TE BAŞLIYOR

Hem elektrik hem de doğal gaz zamlarının 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi. EPDK, açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” sözleriyle tamamladı.