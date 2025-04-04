Elektrik Fiyatlarına Zam Geldi. EPDK, Meskenler İçin %25 Artış Açıkladı. Yeni Tarifeler 5 Nisan 2025’te Başlıyor

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI BELLİ OLDU

EPDK tarafından yapılan açıklamada, elektrik fiyatlarında konut aboneleri için %25 zam yapıldığı duyuruldu. Yeni tarifeler 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

SEKTÖRLERE GÖRE ELEKTRİK ZAM ORANLARI

EPDK’nın açıklamasında, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA ARTIŞ

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatlarına göre, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış olduğu belirtildi.

YENİ TARİFELER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Hem elektrik hem de doğal gaz tarifelerindeki yeni fiyatlar, 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Açıklamanın sonunda, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesi yer aldı.