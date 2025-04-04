Elektrik Fiyatlarına Zam Geldi. Yeni Tarifeler 5 Nisan 2025’te Başlıyor. EPDK Açıkladı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TARİFELERİNDE ZAM AÇIKLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yüzde 25 oranında zam yapıldığını duyurdu. Yeni fiyatlar 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren uygulanacak.

ELEKTRİK ZAM ORANLARI VE DETAYLAR

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Açıklamada ayrıca BOTAŞ’ın belirlediği yeni doğal gaz fiyatlarına da değinildi: “BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.”

YENİ TARİFELERİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

Hem elektrik hem de doğal gaz zamlarının 5 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesiyle sona erdi.