Elektrik Kesintisi Açıklaması Yapıldı

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENLERİ

Mersin Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Silifke ve bazı diğer ilçelerde düzenli aralıklarla elektrik kesintilerinin olduğunu duyurdu. Yangın riski taşıyan bölgelerde gerekli tespit ve ölçümlerin ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak yapıldığı ifade edildi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Açıklamada, “Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararı gereğince geçici olarak elektrik kesintileri uygulanmaktadır” denildi. Bu kesintilerin, geçmiş yılların verileri ve meteorolojik değerlendirme sonuçlarına göre yapılan risk analizleri doğrultusunda, bilimsel ölçütler çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Elektrik kesintileri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yapılıyor ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması açısından son derece önemli olduğu vurgulandı.

Elektrik kesintisi uygulanan yerlerde, ilgili kuruluşlar risk seviyesini sürekli olarak izliyor. Risk düzeyinin düştüğü durumlarda, komisyon kararıyla kesintilere hemen son verileceği duyuruldu.

