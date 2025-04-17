Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Samanlığa Sıçradı

KOCAELİ’DE YANGIN VAKASI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yangın paniğe yol açtı. Karamürsel ilçesindeki Karapınar Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte, elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın meydana geldi.

SAMALIK KISA SÜREDE ALEV ALDI

Çıkan yangın, hemen ardından samanlığa sıçradı ve samanlık kısa sürede alev aldı. Vatandaşlar durumu fark eder etmez itfaiye ekiplerine haber verdi.

YARALI YOK, İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan kimse olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.