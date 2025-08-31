Elektrik Kurulu Gücü 120 Bin Aştı

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE ARTIK DEVAM EDİYOR

Elektrik kurulu gücündeki artış devam ederken, yenilenebilir enerji alanındaki pay da yükseliyor. Toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaşırken, bunun yüzde 61,1’ine denk gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerjiden sağlanıyor.

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgarın payı ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak belirleniyor. Biyokütleler 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9 ve jeotermal enerji ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 oranında bir katkı sağlıyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞİN PAYI

Rüzgar ve güneş enerjisi toplamında ulaşılan kurulu güç 37 bin 118 megavat. Bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 30,9 olarak kaydedildi.

YERLİ KAYNAKLARIN PAYI ARTMAKTA

Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 seviyesine çıktı. Bu, toplam kurulu gücün 84 bin 959 megavatının yerli kaynaklardan sağlandığını gösteriyor.