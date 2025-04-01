Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yeni düzenleme hakkında resmi bir bilgilendirme yazısı gönderdi. Aynı şekilde, doğalgazda BOTAŞ’ın başlattığı çalışma tamamlandı ve buna dair bir uygulama takvimi hazırlandı. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren, hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında tüketicilere sağlanan devlet desteği, faturaların üzerinde ayrı bir şekilde gösterilecek.

NET TUTAR FATURALARDA YER ALACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, faturaların en altında tüketicilerin ödemesi gereken net tutar görünecek. Bu sistem sayesinde tüketiciler, gerçek maliyetleri daha net bir şekilde görebilecek ve devlet desteği tutarını nasıl kullandıklarını takip edebilecekler.

YALNIZCA KONUT ABONELERİNE UYGULANACAK

Ancak bu düzenlemenin sadece konut abonelerini kapsayacağı unutulmamalı. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler için bu yeni uygulama geçerli olmayacak.

DEVLET DESTEĞİ ORANLARI

1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak destek oranları şu şekildedir:

– Elektrik faturalarında devlet desteği: Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) %60, yüksek tüketim kademesinde ise %40.

– Doğalgaz faturalarında devlet desteği: %65 oranında doğrudan fatura desteği sağlanacak.

ŞEFFAF BİR SİSTEM

Bu yeni düzenlemeyle birlikte tüketiciler, sadece enerji maliyetlerini değil, aynı zamanda devlet desteğinin nasıl işlediğini ve ne kadar destek aldıklarını daha şeffaf bir biçimde görebilecekler. Böylece, enerji tüketimindeki devlet katkısını daha kolay bir şekilde takip edebilir hale gelecekler.