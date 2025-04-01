Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Devlet Desteği

EPDK YENİ DÜZENLEMELERİ DUYURDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yeni düzenleme hakkında resmi bir yazı iletti. Benzer şekilde, doğalgaz alanında BOTAŞ’ın başlattığı çalışmalar tamamlandı ve bir uygulama takvimi belirlendi. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren, hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında tüketicilere sağlanan devlet desteği, faturaların üzerinde ayrı bir şekilde belirtilmeye başlanacak.

NET TUTAR FATURALARDA YER ALACAK

Yeni düzenlemeyle, faturaların en altında tüketicinin ödemesi gereken net tutar görünür hale gelecek. Bu durum sayesinde, tüketiciler gerçek maliyetleri daha kolay bir şekilde görebilecek. Ayrıca, devlet desteği tutarının nasıl kullanıldığını net bir şekilde takip edebilme imkanı sağlayacak.

Sadece KONUT ABONELERİNİ KAPSAYACAK

Ancak bu düzenleme yalnızca konut abonelerini kapsayacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler için bu uygulama geçerli olmayacak.

DEVLET DESTEĞİ ORANLARI AÇIKLANDI

1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak destek oranları ise şu şekilde olacak: Elektrik faturalarında, düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) %60, yüksek tüketim kademesinde ise %40 oranında devlet desteği sağlanacak. Doğalgaz faturalarında ise %65 oranında doğrudan fatura desteği sunulacak.

DİJİTAL ŞEFFAFLIK

Bu yeni düzenleme ile tüketiciler, enerji maliyetlerinin yanı sıra devlet desteğinin nasıl işlediğini ve ne kadar destek aldıklarını daha şeffaf bir şekilde görebilecek. Böylece, enerji tüketimindeki devlet katkısını daha kolay takip etme imkanı bulacaklar.