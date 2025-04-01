Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem

YENİ DÜZENLEME HAKKINDA RESMİ GÖNDERİM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yeni düzenleme ile ilgili resmi bir yazı iletti. Bunun yanı sıra, doğalgaz tarafında da BOTAŞ’ın başlattığı çalışma tamamlandı ve uygulama için bir takvim belirlendi. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet desteği, faturalar üzerinde ayrı bir şekilde gösterilecek.

FATURALARDA NET TUTAR GÖRÜLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte, faturaların en altında tüketicinin ödemesi gereken net tutar yer alacak. Bu uygulama sayesinde, tüketiciler gerçek maliyetleri daha net bir biçimde görebilirken, devlet desteği tutarını nasıl kullandıklarını da daha belirgin bir şekilde takip edebilecek.

Sadece KONUT ABONELERİNİ KAPSIYOR

Ancak bu düzenleme, sadece konut abonelerini kapsayacak. Ticarethaneler, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler için geçerli olmayacak.

DEVLET DESTEĞİ ORANLARI

1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak devlet desteği oranları aşağıdaki gibidir:

– Elektrik faturalarında devlet desteği: Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) %60, yüksek tüketim kademesinde ise %40.

– Doğalgaz faturalarında devlet desteği: %65 oranında doğrudan fatura desteği sağlanacak.

Daha ŞEFFAF BİR SİSTEM İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bu yeni düzenleme sayesinde, tüketiciler enerji maliyetlerini ve devlet desteğinin işleyişini daha şeffaf bir şekilde görebilecek. Böylelikle, enerji tüketimindeki devlet katkısını daha kolay bir şekilde takip edebilecekler.