Elektrik ve Doğalgazda Yeni Fatura Dönemi

YENİ DÜZENLEME SÜRECİ BAŞLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yeni düzenlemenin detaylarını içeren resmi bir yazı gönderdi. Diğer yandan, doğalgaz alanında da BOTAŞ tarafından düzenlenen çalışma tamamlandı ve uygulama takvimi oluşturuldu. 1 Nisan 2025 itibarıyla, hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında tüketicilere sağlanan devlet desteği, faturaların üzerinde ayrı bir şekilde yer alacak.

FATURALARDA NET TUTAR GÖRÜNECEK

Yeni düzenleme sayesinde, faturaların en alt kısmında tüketicilerin ödemesi gereken net tutar belirtilecek. Böylelikle, tüketiciler gerçek maliyetleri daha şeffaf bir şekilde görebilecek ve devlet desteğinin nasıl kullanıldığını açıkça takip edebilecek.

YALNIZCA KONUT ABONELERİNİ KAPSAYACAK

Ancak bu düzenlemenin yalnızca konut abonelerine uygulanacağı belirtildi. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler için geçerli olmayacak.

DEVLET DESTEĞİ ORANLARI BELİRLENDİ

1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak devlet desteği oranları ise şu şekilde açıklandı: Elektrik faturalarında, düşük tüketim kademesi (aylık 417 kWh altında) için %60, yüksek tüketim kademesinde ise %40 oranında destek sağlanacak. Doğalgaz faturalarında ise %65 oranında doğrudan fatura desteği sunulacak.

TÜKETİCİLER İÇİN ŞEFFAFLIĞI ARTIRACAK SİSTEM

Bu yeni düzenleme ile, tüketiciler enerji maliyetlerinin yanı sıra devlet desteğinin işleyişini ve aldıkları desteği daha açık bir biçimde görebilecek. Böylelikle, enerji tüketimindeki devlet katkısını daha kolay bir şekilde takip edebilecekler.