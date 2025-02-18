Elektrikli Araç Faturası İnandırıcı Bulunmadı

EVDE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJI VE FİYAT PAZARLIĞI

Bir birey, iki elektrikli aracını evinde şarj ettiğini ve bu işlem sonrası gelen elektrik faturasının 587 TL olduğunu ifade etti. Paylaştığı faturasını sosyal medya platformunda paylaşan kullanıcı, elektrikli araçların ekonomik açıdan avantajlı olduğunu iddia etti. Fakat bu miktar, sosyal medya kullanıcıları arasında şüphe uyandırdı.

SİBER DÜNYADA YORUM FIRTINASI

Gönderinin altına birçok kullanıcı şüphelerini dile getirdi. Yorumlardan bazıları “Yalan bulduk hiç inandırıcı değil”, “Buna inanan varsa elimde yeni yapılmış bir köprü var, uyguna bırakırım”, “Arabayı kullanmıyoruz desene”, “Şarj edip binmiyor normal” şeklinde oldu. Elektrikli araçların maliyeti konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.