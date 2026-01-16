Elektrikli Araç Satışları 20,7 Milyona Ulaştı

Elektrikli araç sektörü, Rho Motion tarafından yayımlanan güncel verilere göre, 2025 yılına dair rekor satış rakamlarıyla büyümesini sürdürüyor. Küresel ölçekte toplam satışlar, geçen yıla göre 3,6 milyon adet artış göstererek 20,7 milyon adede ulaştı.

ÇİN EN BÜYÜK PAZAR OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bölgesel analizler incelendiğinde, Çin satışlarını yüzde 17 artırarak 12,9 milyon araç seviyesine çıkardığı için küresel pazarın liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Büyüme oranı geçmiş yıllara göre yavaşladığı gözlemlense de, hacimsel açıdan dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olma özelliğini koruyor. Avrupa pazarında ise, birçok ülkenin sübvansiyonları artırması veya genişletmesi sonucu satışlar yüzde 33 artarak 4,3 milyon adede ulaştı. Bu performans, Avrupa’nın büyüme hızında Çin’i geride bırakarak en hızlı genişleyen bölge olmasına yol açtı.

KUZEY AMERİKA’DA TEŞVİK KESİNTİLERİ SATIŞLARI VURDU

Kuzey Amerika’da, vergi indirimlerinin kaldırılması ve değişen ticaret politikalarının etkisiyle satışlar yüzde 4 düşüşle 1,8 milyona geriledi. Özellikle Kanada’da teşviklerin sona ermesiyle birlikte satışlar yüzde 41 oranında ciddi bir düşüş yaşadı; ABD pazarında ise artış yalnızca yüzde 1 ile sınırlı kaldı.

ABD PAZARINDA DARALMA BEKLENTİSİ

Rho Motion yetkilileri, ABD hükümetinin elektrikli araç teşviklerini geri çekme politikalarının pazar üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi. Yapılan değerlendirmelere göre, ABD pazarında yedi yıl aradan sonra ilk kez ciddi oranda bir satış küçülmesi bekleniyor.