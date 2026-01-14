Elektrikli Araç Satışlarında Küresel Rekor 2025 Yılında Gerçekleşti

DÜNYADA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Dünya genelinde geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışları, 20,7 milyon adedi geçerek tarihindeki en yüksek düzeye ulaştı. Londra merkezli veri analiz şirketi, 2025 yılına dair elektrikli araç satış tahminlerini yayımladı. Buna göre, küresel elektrifikasyon hareketi 2025 yılında yıllık bazda yüzde 20’lik bir artış göstererek, 20,7 milyonluk yeni bir rekora imza atacak. Toplam satışların 12,9 milyonu Çin’de gerçekleşirken, bu bölgede geçen yıla oranla bir artış gözlemlendi.

Çin pazarındaki elektrikli araç satışları, geçen yıla oranla yüzde 17’lik bir artış ile büyürken, son çeyrekte ise yavaşlama belirtileri gösterdi. 2025’in büyüme trendinde, iç rekabetin yoğunlaşması, agresif fiyatlandırmalar ve çeşitlenen araç modellerinin etkisi belirleyici rol oynadı. Rekabetin artmasıyla birlikte Çinli otomobil üreticileri, yurt dışı pazarlara yönelmeye başladı. Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya gibi bölgelere taşınan bu ihracat hareketi, küresel ölçekte elektrikli araç satışları üzerindeki büyüme etkilerini de artırdı. Çinli elektrikli araç markalarının, Avrupa pazarındaki katkısı ise geçen yılki satışların yüzde 19’u seviyesinde kaldı.

ÇİNLİ ARAÇLARA YENİ VERGİ VE SÜBVANSİYON DÜZENLEMESİ

Veri analizine göre, bu yıl Çin’de elektrikli araçlar ilk defa satın alma vergisinden muaf olmayacak. Ayrıca, 2023 yılında uygulanacak yeni takas sübvansiyon programı, 2025’teki sabit oranlı sübvansiyon sisteminin yerine, araç fiyatlarıyla bağlantılı olarak belirlenecek. Bu durum, yıl içerisinde elektrifikasyon için sağlanacak sübvansiyon seviyelerinin 2025’e göre daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini gösteriyor.

AVRUPA PAZARINDA YÜZDE 33’LÜK BÜYÜME

Avrupa’daki elektrikli araç satışları 2025’te yıllık olarak yüzde 33 büyüme göstermiş durumda. Avrupa elektrikli araç pazarında geçtiğimiz yıl boyunca yasal değişiklikler yaşandı ve bu durum, Avrupa Birliği’nin emisyon hedeflerini etkiledi. Bunun yanı sıra, birçok büyük Avrupa ülkesinin sübvansiyonları genişletmesi, elektrikli araç alımını destekleyici bir etken oldu. Almanya ve İngiltere gibi büyük pazarlar, sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 27’lik artışlar kaydederken, satışların düşük başlangıç yaptığı Fransa’da ise yalnızca yüzde 2 büyüme yaşandı. Avrupa’da, 2035 yılı için planlanan içten yanmalı motor satış yasağındaki esneklikler bekleniyor. Yeni düzenlemeler, otomobil ve hafif ticari araçlar için hedeflenen karbon emisyon standartlarını güncelleyerek, bu hedef gerçekleştirilmesinde esneklik sağlanmasını hedefliyor.

KUZEY AMERİKA PAZARINDA ZAYIF GÖRÜNÜM

Kuzey Amerika’da, ABD, Kanada ve Meksika dahil olmak üzere elektrikli araç satışları, geçtiğimiz yıl yüzde 4 oranında gerileme göstererek 1,8 milyon seviyesine düştü. ABD’de, elektrikli araçlara yönelik sunduğu vergi indirimlerinin 30 Eylül 2025 itibarıyla sonlanması ve korumacı ticaret politikalarının etkisiyle, yıllık bazda yalnızca yüzde 1 artış yaşandı. Kanada’da sübvansiyonların kaldırılması ile birlikte elektrikli araç satışları yüzde 41 düşerken, Meksika’da ise Çinli elektrikli araç ithalatındaki artış nedeniyle satışlar yüzde 29 büyüdü. Kuzey Amerika’daki sınırlı teşviklerin ve mevzuat eksikliklerinin elektrikli araç pazarını olumsuz etkilemesi, bu yıl daha devam edecek gibi görünüyor. ABD’de elektrikli araç satışlarında, bu yıl yüzde 29 oranında bir düşüş bekleniyor.

PAZARDAKİ DEĞİŞİM GÖZLEMLENİYOR

Küresel elektrikli araç satışlarının 2025 yılında yıllık bazda yüzde 20 artmasının, pazarın direncini gösterdiğini ifade eden uzmanlar, Avrupa’nın, Çin’i geçerek en hızlı büyüyen bölge olduğunu vurguluyor. Kuzey Amerika’daki zorlu süreç, özellikle mevcut yönetimin, elektrikli araç satışlarını teşvik eden politikalarını geri çekmesinin ardından dikkat çekiyor. Bu yıl ABD pazarında, 7 yıl aradan sonra ilk kez büyük bir oranla satışların küçülmesi bekleniyor.