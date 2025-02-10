Elektrikli Araç Teşvikleri Çin’de Rekabeti Kızıştırıyor

ÇİN’DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ŞİRKETLERİ TEŞVİKLERLE YILBAŞINI KARŞILIYOR

Çin’deki elektrikli otomobil üreticileri, büyük otomobil firmalarının yılbaşında teslimatlarda yaşanan düşüş sonrası “Yılan Yılı”nı çeşitli teşviklerle karşılamaya hazırlanıyor. Tatil sonrası ilk resmi iş günü olan Çarşamba günü Tesla, Xpeng gibi birçok marka, elektrikli otomobil satışlarını artırmak amacıyla peşinatsız satışlar, faizsiz krediler ve sigorta sübvansiyonları gibi kampanyalar başlattı. Tesla, en uygun fiyatlı aracı Model 3 için yüzde 0 faizli bir finansman planı sundu. Daha az peşinat ödeyen müşterilerden faiz alınacak. Ayrıca, Ocak ayında Mart ayında teslimatların başlayacağı Çin’deki yeni Model Y için de benzer bir beş yıllık faizsiz planı duyurdu.

XPEMG VE DİĞER ŞİRKETLERİN TEŞVİKLERİ

Çinli start-up Xpeng, dört farklı model için beş yıllık faizsiz finansman anlaşması sundu ve peşinatı tamamen kaldırarak, sosyal medya aracılığıyla yüzde 0 faizle birlikte sıfır peşinat sunan tek otomobil üreticisi olduğunu belirtti. Ocak ayında toplam otomobil satışları, bir önceki ay 31 bin 138 adetten 13 bin 863 adede geriledi ve 1 Şubat’ta beş yıllık yüzde 0 faizli bir plan açıkladı. Bu yeni promosyon, şirketin Ocak ayında başlattığı üç yıllık yüzde 0 faizli kredi planının bir adım ötesine geçiyor. Rakip Li Auto da Kasım ayında üç yıllık yüzde 0 faiz planını duyurmuştu.

REKABETİN ARTAN NEDENLERİ

Counterpoint Research Direktör Yardımcısı Liz Lee, Çin’deki yumuşak tüketim göstergelerinin, otomobil üreticilerinin birikmiş otomobil stoklarını satma konusunda endişelerini artırdığını ifade etti. Lee, “Çin Yeni Yılı tatilinde elektrikli otomobil üreticileri agresif promosyonlara başladılar. Bakalım ne kadar sürecek?” şeklinde açıklamalar yaptı. Danışmanlık firması AlixPartners’ın ortağı ve genel müdürü Stephen Dyer, son teşviklerin “önemli” olduğunu ve “fiyatı düşürmeden fiyatları azaltmanın yolları” olduğunu belirtti. Dyer, Çinli tüketicilerin otomobil fiyatlarındaki indirimlere Kuzey Amerika’daki tüketiciler gibi pek ilgi göstermediğini ve daha fazla indirim beklediklerini dile getirdi.

SATIŞLAR DAHA YAVAŞLADI

Mevsimsel baskının etkisiyle, birçok büyük Çinli elektrikli otomobil firması Ocak ayında Aralık ayına kıyasla yurtiçi teslimatlarda belirgin bir düşüş yaşadı. En büyük oyuncu BYD’nin Aralık ayında 509 bin 440 olan binek araç satışları, Ocak ayında 296 bin 446’ya düştü. Analistler, son birkaç yılda görülen hızlı büyümenin akabinde sektörün daha yavaş bir büyüme göstereceğini öngörüyor. Satışlardaki bu yavaşlama, yerel üreticilerin fiyatları düşürmesiyle ve geleneksel yabancı markaların ülkenin yeni enerji araçlarına hızlı geçişte zorluk yaşamasıyla, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki rekabeti kızıştırıyor. Sadece bataryalı ve hibrit motorlu araçları içeren bu segment, şu anda Çin’de satılan yeni binek otomobillerin yarısından fazlasını oluşturuyor. Counterpoint’in tahminlerine göre, yeni enerji araçlarının Çin binek otomobil pazarındaki payı bu yıl yaklaşık yüzde 50’den 2035’e kadar yüzde 86’ya yükselebilir.