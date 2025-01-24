Elektrikli Araçlara Talep, İkinci Elde Artıyor

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLERE YÜKSELEN İLGİ

Bu artış, tüketicilerin çevre dostu teknolojilere olan ilgisinin hızla yükseldiğini gösteriyor. Bununla birlikte, geleneksel yakıt türlerine olan talep de hala devam ediyor. Dizel araçların online satışları yüzde 5 artarak 1,2 milyona yaklaşırken, benzinli araç satışları yüzde 22’lik bir artışla 800 bin sınırına geldi. Online satışlarda otogazlı araçların artışı da sürüyor. Hibrit araç satışları bir önceki yıla göre gerilese de, sürdürülebilir mobiliteye olan ilginin devam ettiği gözlemleniyor. Bu veriler, ikinci el otomobil pazarında elektrikli araçların yükselişini ve yakıt türleri arasındaki dengenin değiştiğini gösteriyor.

HEDEF EYLÜL VE EKİM AYI SATIŞLARI

2024 yılına baktığımızda, online satışlar dahil tüm satış kanallarında dikkat çekici bir performans görülüyor. Bu bağlamda, otomobil ve hafif ticari araç pazarında en yüksek satış oranı Ekim ayında elde edildi. Toplam satışların yüzde 10,53’ü bu ay içinde gerçekleşirken, Eylül ve Kasım ayları da yüksek satış rakamlarıyla öne çıkıyor. Yılın en düşük satış oranı ise Haziran ayında, yüzde 6,80 ile kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA OLAN TALEP ARTIYOR

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, elektrikli araçlara olan talebin arttığını belirterek, “2024, elektrikli araçlar açısından tarihi bir yıl oldu. Bu ilgi, tüketicilerin çevre dostu teknolojilere olan eğiliminin yükseldiğini gösteriyor. İkinci el araç pazarındaki dinamizm, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlar arasında bir denge sağlandığını kanıtlıyor. 2025 yılında, elektrikli ve hibrit araçların ikinci el pazarındaki oranının daha da artmasını öngörüyoruz. Otoshops olarak ekspertiz süreçlerimizi elektrikli araçlara uygun şekilde geliştirerek bu alanda uzmanlaşan kadromuzu eğittik. Böylece ikinci el elektrikli araç taleplerine başarıyla yanıt veriyoruz.” dedi.

C SEGMENTİ LİDERLİĞİ KORUYOR

2024 yılında ikinci el araç pazarında en çok tercih edilen segment, yüzde 51,58 ile C Segmenti oldu. Bu segment özellikle Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yüksek talep görüyor. Yüzde 29,41’lik satış oranı ile B Segmenti ise ikinci sırada yer alıyor.

İSTANBUL SATIŞ REKORU KIRDI

İstanbul, 1.938.790 adetlik ikinci el araç satış rakamı ile ülke genelinde en çok satış yapılan şehir oldu. Ankara 991.373 adetle onu izlerken, İzmir 477.883 adet, Antalya 359.705 adet ve Bursa 346.129 adetle takip ediyor.

ARAÇ YAŞ VE YAKIT TERCİHLERİ

Satılan araçların yüzde 55,91’inin 10 yaş ve üzerindeki gruptan oluştuğu dikkat çekiyor. 1 yaşındaki araçlar yüzde 6,40 ile ikinci sırada; 4 yaşındaki araçlar ise yüzde 5,57 ile üçüncülüğü elinde bulunduruyor. Yakıt türleri arasında dizel araçlar 1.199.578 adetle en çok tercih edilen seçenek olmaya devam ederken, benzinli araçlar 799.574 adetle ikinci sırada bulunmaktadır.