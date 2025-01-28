Elektrikte Sübvansiyonlu Dönem Başlıyor: Kimler Yararlanacak?

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla, aylık 417 kWh yani yıllık 5 bin kWh üzerinde elektrik tüketen aboneler, elektriği piyasa fiyatı üzerinden satın almaya başlayacak. Enerji Bakanlığı’nın duyurduğuna göre, düşük elektrik tüketen haneler için sübvansiyon uygulaması devam edecek.

KİMLER SÜBVANSİYONLU ELEKTRİK KULLANABİLECEK?

Yıllık 5 bin kWh’nin altında elektrik tüketen haneler, sübvansiyonlu tarifeden faydalanmaya devam edecek. Bakanlık, şehit aileleri ve engelli vatandaşlar için sübvansiyonların süreceğini de belirtiyor. Ortalama bir hanenin elektrik tüketiminin 200-300 kWh arasında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sisteme dahil olan tüketicilerin yüzde 97’si bu değişiklikten etkilenmeyecek.

YÜKSEK TÜKETİM YAPANLAR NE OLACAK?

Yıllık 5.000 kWh’yi aşan tüketiciler, elektriği piyasadaki gerçek maliyet üzerinden alacak. Bu durum, elektrik fiyatlarının kilowatt saat başına 4 TL’nin üzerine çıkması anlamına geliyor. Önceki tarifede bu rakam yaklaşık 2.50 TL civarında kalıyordu. 1.050 TL üzerinde fatura ödeyen kullanıcıların yeni sistemde piyasa fiyatlarından etkilenmesi bekleniyor.

LÜKS TÜKETİMİN NEDENLERİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, yeni sistemin lüks tüketim ile elektrikli araç şarj istasyonlarının evdeki sübvansiyonlu elektrik kullanımını artırmasının önüne geçeceğini ifade ediyor. Enerji verimliliğini teşvik etmek de bu düzenlemenin bir amacı olarak belirleniyor.

SÜBVANSİYONSUZ ELEKTRİKTE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

Yeni sistemle sübvansiyonların kaldırılmasının ardından, tüketiciler enerji firmalarıyla anlaşarak piyasadaki en uygun fiyatları seçme fırsatına sahip olacak. Ancak eğer anlaşma yapılmazsa, mevcut dağıtım firması yüksek tarifeden elektrik sağlamaya devam edecek.

ORTALAMA BİR AİLENİN ELEKTRİK TÜKETİMİ

Ortalama 100 metrekare bir evde yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketimi 200-300 kWh arasında gerçekleşiyor. Bu düzey, sübvansiyonlu tarifeden yararlanmak için yeterli. Ancak, lüks tüketim yapan ya da daha büyük alanlarda yaşayanlar yeni tarifeden etkilenecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAKKINDA ÖNERİLER

Yeni tarife ile enerji verimliliği konusunda daha yüksek bir bilinç oluşturulması bekleniyor. Karataş, evde enerji verimliliği ile yüzde 10-20 oranında tüketim tasarrufu sağlanabileceğini vurguluyor. Ortalama bir ailenin 100 metrekarelik bir evde 200-300 kWh tükettiği düşünüldüğünde, basit önlemlerle faturaların düşürülmesi mümkün hale geliyor.

SISTEMİN ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Bu düzenleme, enerji sektöründe rekabeti artırma potansiyeline sahip. Yüksek tüketim yapan kullanıcılar için serbest piyasa fiyatları devreye girecek ve tüketiciler daha uygun fiyatlı elektrik sağlayıcılarını tercih edebilecek.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARINA ZAM BEKLENİYOR MU?

Enerji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, mevcut durumda elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ek bir zam yapılması beklenmiyor. Enerji Bakanlığı da bu konuyla ilgili herhangi bir sinyal vermedi.