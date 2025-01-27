Elektrikte Yeni Düzenleme: Yüksek Tüketen Fazla Ödeyecek

YENİ DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Şubat ayından itibaren elektrik ve doğalgaz faturalarında önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Yüksek elektrik tüketimi yapan vatandaşlar, gerçek maliyetlerle karşılaşacak. Konutta 1.050 lira üzerindeki faturalar artık iki katına çıkma riski taşıyor. Yeni düzenleme, özellikle yüksek elektrik tüketimi olan haneler ve ticari işletmelere yönelik bir uygulama olarak öne çıkıyor. Yıllık 5.000 kilovatsaat ve aylık 417 kilovatsaat sınırını aşan aboneler, elektrik hizmetlerini artık gerçek maliyet üzerinden ödeyecek. Ortalama bir hanenin elektrik faturası şu an 414 lira seviyesinde. Düzenleme, yalnızca konutlarda değil, apartmanların ortak kullanım alanlarındaki asansör ve merdiven otomatiği gibi alanlarda da geçerli olacak. Ancak cami ve cemevi gibi yerler bu uygulamadan muaf tutulacak.

YÜKSEK TÜKETİM SORUNU ÇÖZÜLECEK

Faturaların yeni modele göre nasıl değişeceği de netleşti. Belirlenen sınırı aşan elektrik kullanımlarında ödenen tutar, iki katına çıkacak. Örneğin, mevcutta 1.050 liralık elektrik tüketimi olan bir abone, yeni dönemde 2.000 lira ödemek zorunda kalabilir. Sınırın altında kalan tüketimlere sahip aboneler için ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Ticari işletmelerde, yüksek tüketim dilimine giren faturalar ise 5.000 lira üzeri olarak belirleniyor. Bu gruptaki işletmeler de daha yüksek maliyetler ile karşılaşacaklar. Türkiye genelinde yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğu düşünülüyor.

DEVLET DESTEKLERİ KALKIYOR

Yeni düzenlemenin yalnızca abonelerin yüzde 3’ünü, yani yaklaşık 1.2 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor. Bu düzenleme ile birlikte devletin sağladığı 50 milyar liralık Hazine desteği kaldırılacak. Yeni düzenlemenin ana amacı, yüksek tüketim yapan abonelerin gerçek maliyetleri ödemesini sağlamak. Bu yöntem, kaynakların daha verimli kullanılması ve enerji tasarrufunu teşvik etmek için tasarlanmış. Ayrıca, Hazine üzerindeki yük de azaltılacak ve kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılması hedefleniyor.