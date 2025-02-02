Elektrikte Yüksek Zam Endişesi: Aidatlar Yükselebilir

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ TARİFE DÖNEMİ BAŞLADI

Dün itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir tarife uygulamasına geçildi. Aylık elektrik faturası 1.049 TL ve üzerinde olan kullanıcılar, yaklaşık yüzde 100 oranında bir zam ile karşılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Enerji Bakanı Deniz Yavuzyılmaz, bu artışın sadece bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Yavuzyılmaz, ileride 495 TL ve üzerindeki fatura ödeyen konut abonelerinin yüzde 140 oranında bir zammın beklediğini ifade ediyor.

İKTİDARIN KARARLARI VATANDAŞI ETKİLİYOR

Yavuzyılmaz, Sözcü’ye verdiği demeçte, iktidarın aldığı yeni kararlarla milyonlarca konut abonesinin serbest tüketici tanımına sokulduğuna dikkat çekiyor. “Aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde olanlar sabit fiyat tarifesinden çıkarıldı ve piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlar artık özel elektrik üretim şirketlerinin insafına terk edildi” diyor. Bu değişikliklerin yalnızca yüksek faturalı konut abonelerini etkilemekle kalmayacağını, ilerleyen aylarda 495 TL ve üzeri fatura ödeyenlerin de benzer zamlar ile karşılaşacağını belirtiyor.

DURUMU VURGULAYAN SÖZLER

Değişken fiyat tarifesinin özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük oluşturduğunu belirten Yavuzyılmaz, durumu “vatandaşa darbe” ve “enflasyon altında ezilme” olarak nitelendiriyor. Ayrıca sanayi, ticarethane ve kamu aboneleri için de benzer olumsuz durumların yaşanabileceği açıklanıyor. Yavuzyılmaz, 1250 kilovatsaat sınırını aşan abonelerin kademeli zamlarla karşılaşacağını söyleyerek, bu değişimlerin geniş bir kesimi olumsuz etkileyeceğini öne sürüyor.