Elektrikte Zam İddiaları ve Çelişkiler

OLCAY AYDİLEK’İN İDDİASI

Gazeteci Olcay Aydilek, enerji yönetiminin elektrik fiyatlarına 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak zam için hazırlıklarını tamamladığını öne sürdü. Aydilek, son anda bir değişiklik olmadıkça konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 oranında bir artış uygulanacağını ifade ediyor. Bu iddia, elektrik dağıtım şirketlerinin artan maliyet baskıları ve 2024 Temmuz’undan bu yana zam yapılmamış olmasıyla destekleniyor. Resmi duyurunun bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şubat 2025’te katıldığı bir televizyon programında elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili önemli bir mesaj verdi: “Hedefimiz, oluşan maliyetleri vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak. Kışı hanelere fiyat artışı olmadan geçiriyoruz. Nisana kadar hane halkı için artış öngörmüyoruz.” Bayraktar’ın bu açıklaması, Aydilek’in iddiasıyla çelişiyor ve hükümetin sübvansiyon politikalarına devam etme niyetini ortaya koyuyor. Bu çelişkinin nasıl açıklanacağı ise merak ediliyor.

ELECTRİKTE YENİ DÜZENLEME

Bayraktar, aynı programda yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketim sınırını aşan abonelerin sübvansiyon kapsamından çıkarılacağını da dile getirmişti: “42 milyon abonenin sadece 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin faturasında değişiklik olmayacak. 2024’te 5 bin kWh’yi aşanlar, şubattan itibaren destekten yararlanamayacak.” Bu düzenleme, yüksek tüketimli hanelerin gerçek maliyetle elektrik kullanmasını sağlamayı amaçlıyor. Ancak Aydilek’in iddia ettiği yüzde 25’lik zam, tüm konutları kapsayan genel bir artış olarak değerlendiriliyor ve Bayraktar’ın “nisana kadar zam yok” sözleriyle çelişiyor.