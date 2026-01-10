Elektronik Sigara Tehdidi Çocukları Etkiliyor

Türkiye’de SATIŞI YASAK, AMA HIZLA YAYILIYOR

Yerli ve yabancı pek çok kaynakta satışı yasak olmasına rağmen, elektronik sigaralar gençler arasında hızla yaygınlık kazanıyor. Özellikle çocukların bu cihazlarla sık karşılaşması, onları büyük bir tehdit altında bırakıyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç, “Geçen sene Gayrettepe taraflarında tesadüfen dolaşırken 5 yaşındaki bir çocuğun elinde elektronik sigara gördüm. Yani o kadar yaygın.” şeklinde durumu aktardı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HASTANE SERÜVENİ

Geçtiğimiz yıl, ağır akciğer hasarı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başvuran 15 yaşındaki bir çocuk, bu tehlikeli ürünün kurbanı oldu ve ölümden döndü. Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç, “Hastamız daha önce hiçbir problemi olmayıp çok ciddi akciğer tutulumu ve solunum yetmezliğiyle hastaneye başvurmuştu. Ailesini aslında sorgulamıştık ama böyle bir kullanımının olmadığını söylemişti. Sonra öğrendik ki çocuk aslında arkadaş ortamında elektronik sigara kullanıyor ve ona bağlı gönderdiğimiz bir takım laboratuvar analizleri sonucunda da elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarı gözlemledik. Kurtarıldı. Şanslı bir hastaydı ama herkes bu şansa sahip olamayabilir.” dedi.