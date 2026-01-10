Elektronik Sigara Tehdidi Çocukları Etkiliyor

elektronik-sigara-tehdidi-cocuklari-etkiliyor

Türkiye’de SATIŞI YASAK, AMA HIZLA YAYILIYOR

Yerli ve yabancı pek çok kaynakta satışı yasak olmasına rağmen, elektronik sigaralar gençler arasında hızla yaygınlık kazanıyor. Özellikle çocukların bu cihazlarla sık karşılaşması, onları büyük bir tehdit altında bırakıyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç, “Geçen sene Gayrettepe taraflarında tesadüfen dolaşırken 5 yaşındaki bir çocuğun elinde elektronik sigara gördüm. Yani o kadar yaygın.” şeklinde durumu aktardı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HASTANE SERÜVENİ

Geçtiğimiz yıl, ağır akciğer hasarı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başvuran 15 yaşındaki bir çocuk, bu tehlikeli ürünün kurbanı oldu ve ölümden döndü. Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç, “Hastamız daha önce hiçbir problemi olmayıp çok ciddi akciğer tutulumu ve solunum yetmezliğiyle hastaneye başvurmuştu. Ailesini aslında sorgulamıştık ama böyle bir kullanımının olmadığını söylemişti. Sonra öğrendik ki çocuk aslında arkadaş ortamında elektronik sigara kullanıyor ve ona bağlı gönderdiğimiz bir takım laboratuvar analizleri sonucunda da elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarı gözlemledik. Kurtarıldı. Şanslı bir hastaydı ama herkes bu şansa sahip olamayabilir.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.