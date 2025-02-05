Elif’in Ölümüne Neden Olan Kaza Kamerada

KAZA OLAYI VE SÜRECİ

Geçen yıl 23 Mayıs’ta, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçebelen Mahallesi’nde bir kaza meydana geldi. Kepçe operatörü olan Coşkun Topkara’nın kullandığı 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nda 5’inci sınıf öğrencisi olan Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel’e çarptı. Bu kazada Elif Su Ekinci hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Elif Yüksel’in ise tedavi süreci hastanede devam ediyor.

YARGI SÜRECİ VE İDDİANAME

Kaza sonrası gözaltına alınan Coşkun Topkara, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame tamamlandı. Mersin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Coşkun Topkara’nın ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçuyla cezalandırılması talep ediliyor. Dün mahkeme karşısına çıkan Topkara, “Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum” dedi.

GÖRÜNTÜLER VE DELİLLER

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, yayalara yol veren bir belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşıya geçmeye çalışan öğrencilere kamyonetin çarptığı anlar yer aldı. Bu kayıtlarda kazanın koşulları hakkında önemli bilgiler sunan deliller mevcut.