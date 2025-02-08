Ellen Greenberg Davası: 14 Yıl Sonra Gelişme

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GİZEMİ

Bundan 14 yıl önce, ABD’nin Philadelphia kentinde karlı bir kış akşamında, Ellen Greenberg isimli genç bir kadın, yaşadığı apartman dairesinin mutfak alanında ölü bulunuyor. Yapılan otopsi sonucunda Ellen’ın vücudunda 20 bıçak yarası ve sayısız morluk tespit ediliyor. Resmi olarak yetkililer, bu trajik olayı intihar olarak sınıflandırıyor. Ancak, Ellen’ın ailesi, onun intihar etmiş olabileceğine kesinlikle inanmıyor ve bunun yerine kızlarının bir cinayete kurban gittiğini ısrarla savunuyor.

AİLENİN ŞÜPHELERİ VE SORULAR

Ellen Greenberg, 27 yaşında bir okul öğretmeni olarak çalışıyordu. Ailesi, onun davranışlarında veya ruh halinde bir intihar belirtisi olmadığını ifade ediyor. Kızlarının hayatının, ebeveynleri ve arkadaşları tarafından sevgiyle çevrili olduğuna dikkat çekiyorlar. Peki, gerçek anlamda ne yaşandı? Ellen’ın ölümüyle ilgili bilgi eksiklikleri ve belirsizlikler, bu olayın çözülmese de soru işaretleriyle dolu kalmasına neden oldu. Aile, adaletin yerini bulmasını ve kızlarının ölümündeki gerçek sebebin ortaya çıkmasını talep ediyor.