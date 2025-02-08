More
Gündem

Ellen Greenberg Davası: 14 Yıl Sonra Gelişme

ellen-greenberg-davasi-14-yil-sonra-gelisme

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GİZEMİ

Bundan 14 yıl önce, ABD’nin Philadelphia kentinde karlı bir kış akşamında, Ellen Greenberg isimli genç bir kadın, yaşadığı apartman dairesinin mutfak alanında ölü bulunuyor. Yapılan otopsi sonucunda Ellen’ın vücudunda 20 bıçak yarası ve sayısız morluk tespit ediliyor. Resmi olarak yetkililer, bu trajik olayı intihar olarak sınıflandırıyor. Ancak, Ellen’ın ailesi, onun intihar etmiş olabileceğine kesinlikle inanmıyor ve bunun yerine kızlarının bir cinayete kurban gittiğini ısrarla savunuyor.

AİLENİN ŞÜPHELERİ VE SORULAR

Ellen Greenberg, 27 yaşında bir okul öğretmeni olarak çalışıyordu. Ailesi, onun davranışlarında veya ruh halinde bir intihar belirtisi olmadığını ifade ediyor. Kızlarının hayatının, ebeveynleri ve arkadaşları tarafından sevgiyle çevrili olduğuna dikkat çekiyorlar. Peki, gerçek anlamda ne yaşandı? Ellen’ın ölümüyle ilgili bilgi eksiklikleri ve belirsizlikler, bu olayın çözülmese de soru işaretleriyle dolu kalmasına neden oldu. Aile, adaletin yerini bulmasını ve kızlarının ölümündeki gerçek sebebin ortaya çıkmasını talep ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Işıkhan’dan Özgür Özel’e Sert Tepki

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, CHP lideri Özgür Özel'in Filistin konusundaki açıklamalarına yanıt vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına olan destekleyici rolünü vurguladı.
Gündem

RTÜK’ten Haber Sunum Kuralları Uyarısı

RTÜK, haber bültenlerinde spikerlerin tarafsızlık ilkesine uyması gerektiğini vurgulayarak siyasi yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirten bir uyarı yayımladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.