Gazze’ye 100’den Fazla Gemi Yelken Açacak

Gazze’de ateşkes ilan edilmesine rağmen, İsrail’in saldırılarına devam ettiği bildiriliyor. Ateşkesi ihlal eden ve yardım girişlerine kısıtlama getiren İsrail, uluslararası kamuoyundan da yoğun eleştiriler alıyor. Gazze’deki duruma dikkat çekmek amacıyla, Özgürlük ve Sumud Filosu tekrar harekete geçmeye hazırlanıyor.

100’DEN FAZLA GEMİ GAZZE’YE YELKEN AÇIYOR

2008 yılından bu yana Gazze’deki ablukayı aşmak için sivil çabalar yürüten Özgürlük Filosu ile son dönemde harekete geçen Sumud Filosu birleşerek, 100’den fazla gemi ve tekne ile Akdeniz’de Gazze için yola çıkmayı planlıyor.

YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Filonun yol haritası hakkında detayların verileceği bir basın toplantısının yarın yapılacağı duyuruldu. Açıklama, saat 11.00’de Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve filoya dair geniş bilgilere yer verileceği bildirildi.

FARKLI ÜLKELERDEN BİRLEŞİM

Gazze için harekete geçecek filoda, muhtelif ülkelerden insani yardım gönüllüleri, aktivistler, sağlık çalışanları, medya mensupları, siyasetçiler ve kanaat önderleri yer alacak. Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetimi koordinasyonunda düzenlenecek basın konferansında, önceki filolarda yer almış olan katılımcıların yanı sıra, insani yardım alanında faaliyet gösteren pek çok aktivist de bulunacak.

BİRÇOK KURULUŞ DESTEĞİ KAPSAYACAK

Filonun organizasyonuna, Mavi Marmara Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin’e Destek Platformu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği öğrenildi.

