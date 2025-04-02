Elon Musk Hükümetten Ayrılacak mı?

TRUMP VE MUSK’IN GÖREVI

Politico’nun elde ettiği bilgilere göre, Trump, Musk’ın danışmanlık performansından memnunken, milyarder iş insanının kendi şirketlerine daha fazla odaklanmak için görevinden ayrılmasının zamanının geldiği konusunda hemfikir. Trump’ın yakın çevresindeki bazı kabine üyelerine, Musk’ın hükümetten ayrılacağı fikrini aktardığı bildiriliyor. Musk, Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerin yönetiminde bulunuyor.

MUSK’IN GAYRİRESMİ ROLÜ SÜRECEK Mİ?

Bir yetkili, Musk’ın resmi görevinden ayrılsada Beyaz Saray çevresinde gayriresmi bir danışman olarak varlık göstermeye devam edeceğini belirtti. Diğer bir yetkili ise Musk’ın Trump’ın yakın çevresindeki yerini koruyacağını ifade etti. Şu anda “özel hükümet çalışanı” statüsünde bulunan Musk’ın, 130 günlük geçici görev süresinin haziran başında sona ermesiyle görevinden ayrılması bekleniyor.

MUSK’IN DOGE’DAKİ ROLÜ

Elon Musk, Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı’nı (DOGE) yönetmekle görevlendirilmişti. Bu pozisyonda hükümet harcamalarını optimize etmek ve bürokrasiyi azaltmak hedefi doğrultusunda çalışıyordu. Ancak, geçici statüsünün yanı sıra iş dünyasındaki yoğun sorumlulukları, görev süresinin uzatılmayabileceği ihtimalini artırıyor.