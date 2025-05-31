Elon Musk’ın Uyuşturucu Kullandığı İddia Edildi

ELON MUSK HAKKINDAKİ İDDİALAR

ABD’li iş insanı ve Tesla ile SpaceX’in sahibi Elon Musk, 2024 seçim kampanyası sırasında “yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı” iddialarıyla dikkat çekiyor. New York Times’ın aktarımına göre, Musk’ın kampanya sürecinde ketamin başta olmak üzere birkaç maddeyi yüksek dozda kullandığı öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı, ayrıca zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar kullandığı iddia ediliyor. Musk’ın daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını, bu ilacı iki haftada bir aldığı ifade ettiği bilgisi paylaşılıyor.

RÜH SAĞLIĞI SORUNLARI VE YAŞAM TARZI

Musk, sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığıyla ilgili “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını belirtmiş. Gazeteye konuşan bir kaynağa göre ise Musk, saatlerce video oyunu oynuyor, aşırı yemek yeme sorunları yaşıyor ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te sürekli paylaşım yapıyor.

TRUMP’IN YANITI

53 yaşındaki Musk, Donald Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında bu konudaki sorulara net bir yanıt vermekten kaçındı. Musk, “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberlerle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımı hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi. Trump, Musk’la ilgili kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını vurguladı ve “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” ifadelerini kullandı.