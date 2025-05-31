Elon Musk, Trump’ın Kampanyasında Uyuşturucu İddiası

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU KULLANIMI İDDİALARI

ABD’li iş insanı ve Tesla ile SpaceX’in sahibi Elon Musk, Başkan Donald Trump’ın 2024 seçim kampanyası sürecinde “yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı” iddialarıyla gündemde. New York Times’ın haberine göre, Musk’ın kampanya döneminde ketamin başta olmak üzere bazı maddeleri yüksek dozda kullandığı öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdığı ifade edilirken, zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantarları kullandığı da iddia edildi.

MUSK’IN RUH HALİ VE DAVRANIŞLARI

New York Times’a göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını belirtmişti. Sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı konusunda, “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını ifade etti. Gazeteye konuşan bir kaynak, Musk’ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te gece gündüz sürekli paylaşım yaptığını aktardı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konu hakkında net yanıt vermekten kaçındı. Musk, bu konudaki sorulara “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını söyledi. Trump, Musk ile ilgili kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını ifade ederek, “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” dedi.