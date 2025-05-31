Elon Musk, Trump’ın Kampanyasında Uyuşturucu Kullandı

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİALARI

ABD’li iş insanı olan Elon Musk, Tesla ve SpaceX’in sahibi olarak 2024 seçim kampanyası süresince “yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı” iddialarıyla gündemde. New York Times’ın haberinde, Musk’ın kampanya süresince ketamin gibi maddeleri yüksek dozda kullandığı öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap içeren ilaç kutusu taşıdığı ve zaman zaman sentetik uyuşturucu ile psilosibin içeren mantar kullandığı iddiaları da yer aldı.

MUSK’IN RUH SAĞLIĞI VE YAŞAM TARZI

NYT’ye göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını belirtirken, bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade etti. Sosyal medya paylaşımları ve röportajları üzerinden ruh sağlığı ile ilgili “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını da dile getirmişti. Gazeteye konuşan bir kaynak, Musk’ın saatlerce video oyunu oynadıktan sonra aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te sürekli paylaşım yaptığını belirtti.

TRUMP’IN YORUMLARI

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen bazı sorulara yanıt verirken, “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” şeklinde bir yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, konu hakkındaki açıklamasında, Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımı ile ilgili iddialardan haberdar olmadığını belirtti. Trump, Musk ile ilgili kendisi açısından rahatsız edici bir durum bulunmadığını vurgulayarak, “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” ifadelerini kullandı.