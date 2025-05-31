Elon Musk, Trump kampanyasında uyuşturucu kullandı

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİALARI

ABD’li iş insanı ve Tesla ile SpaceX’in sahibi Elon Musk, Başkan Donald Trump’ın 2024 seçim kampanyası sürecinde “yoğun şekilde uyuşturucu kullandığı” iddialarıyla gündeme geldi. New York Times’ın haberine göre, Musk’ın kampanya döneminde ketamin başta olmak üzere bazı maddeleri yüksek dozda kullandığı öne sürüldü. Haberde, Musk’ın yanında yaklaşık 20 hap içeren bir ilaç kutusu taşıdığı ve zaman zaman sentetik uyuşturucu ile psilosibin içeren mantarlar kullandığı iddiaları yer aldı.

MUSK’IN RUH SAĞLIĞI VE YAŞAM TARZI

NYT’ye göre, Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin kullandığını ifade etmiş ve bu ilacı iki haftada bir aldığını belirtmişti. Sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında ruh sağlığı konusunda, “büyük inişler, çıkışlar ve bitmek bilmeyen bir stres” yaşadığını dile getirmişti. Gazeteye konuşan bir kaynağa göre, Musk saatlerce video oyunu oynamakta, aşırı yemek yeme sorunları yaşamaktadır ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te gece gündüz sürekli paylaşım yapmaktadır.

TRUMP’IN YORUMU

53 yaşındaki Musk, Trump ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili gelen sorulara net cevap vermekten kaçındı. Musk, “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç, New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını belirtti. Trump, Musk ile ilgili kendisini rahatsız eden bir durum olmadığını vurgulayarak, “Bence Elon harika biri. Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.” diyerek konuyu kapattı.