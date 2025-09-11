Elvançelebi’de Park Halindeki TIR’da Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Alınan bilgiye göre, Çorum ile Samsun arasındaki kara yolunda yer alan Elvançelebi Köprüsü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda, park halinde duran bir tırın uzun süre yerinden kıpırdamadığı gözlemlendi. Bu durumu fark eden bazı vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine başvurarak yardım talep etti.

ACİL EKİPLERİN İNCELEMESİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaştıklarında, tırın sürücüsünü hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen muayenede, sürücü Sezer Şahin’in (39) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şahin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.