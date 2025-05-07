Elysee’de Macron, Şara’yı Ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun bir süredir kopuk olan diplomatik ilişkilerde önemli bir adım atarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı Paris’teki Elysee Sarayı’nda ağırladı. Bu görüşme, Fransa ile Suriye arasında yıllar sonra gerçekleşen en üst düzey resmi temas olması açısından dikkat çekiyor.

BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katıldığı bilgisine ulaşıldı. Toplantıda Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Suriye’nin yeniden inşa süreci, mülteci sorunu ve bölgesel güvenlik gibi konular ele alındı.

ŞARA: “FRANSA’DAN YAPICI BİR ROL BEKLİYORUZ”

Diplomatik kaynaklara göre Macron, toplantıda Şam yönetiminden reform ve insan hakları talep etti. Ahmed Şara, Fransa’nın Suriye’nin uluslararası arenaya yeniden entegrasyon sürecinde yapıcı bir rol üstlenmesini istedi. İki liderin, Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar ve insani yardımlar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

DONMUŞ İLİŞKİLER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin “açık, doğrudan ve çözüm odaklı bir zeminde gerçekleştiği” vurgulandı. Ortak basın toplantısı yapılmazken, tarafların ilerleyen süreçte temaslarını sürdürme niyetini bildirdiği duyuruldu. Bu gelişme, Avrupa ile Suriye arasında donmuş ilişkilerin yeniden şekillenebileceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor ve uluslararası diplomasi çevrelerinde dikkatle izleniyor.