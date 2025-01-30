Emekli Aylıkları ve Destekler Yeniden Düzenlendi

TBMM GENEL KURULU’NDAN YENİ KANUN TEKLİFİ

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin sonucunda teklif yasalaşmış oldu. Yapılan düzenlemeyle birlikte Devlet Denetleme Kurulu, kamu yararını gözeten dernekler ile vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bu kurumların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapma yetkisine sahip olacak. Ayrıca, denetçilerin görev ve yetkileri ile görevden uzaklaştırma koşulları da net bir şekilde belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞI KAYDA DEĞER ARTIRIM

Mecliste kabul edilen bu teklif, emeklilere de olumlu yansıyor. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilecek. Ayrıca, asgari ücret desteği de 700 TL’den bin TL’ye artırılacak. Emekli aylığına yapılan zam oranı ise ocak ayının içindeki dönemde geçerli olacak. Dolayısıyla ocak ayı farkı, bu ay emeklilerin hesaplarına yatırılacak.