Emekli Doktorun Ölümü İnceleniyor

YALNIZ YAŞAYAN DOKTORUN HABERSİZ KALMASI
Eskişehir’in Hoşnudiye Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay, şehir dışındaki bir arkadaşından 3 gün haber alamadı. Arkadaşının durumu fark etmesi üzerine, evde temizlik yapan çalışana haber verildi.
EVE POLİS MÜDAHALESİ
Ev çalışanı, kapıyı açan kimseyi bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye girdi. İçeri girdiklerinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz bir şekilde buldular.
HAYATINI KAYBETMİŞ
Sağlık ekipleri, Günay’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA
Mustafa Savan Günay’ın ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.