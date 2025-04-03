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Emekli Fark Ödemeleri Bugün Başlıyor

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ AÇIKLANDI

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili fark ödemelerinin tarihi belli oldu. Bayram ikramiyeleri 4 bin liraya çıkarıldı. 3 bin liralık kısım Ramazan Bayramı öncesinde emekli hesaplarına yatırılmıştı. Bin liralık fark ödemeleri ise bugün itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak.

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında gelir ve aylık alan emekliler için maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan’da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan’da fark ödemeleri yapılacak. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamı 4 Nisan’da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlar ise 5 Nisan’da ikramiye farklarını alacak.

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