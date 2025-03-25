Emekli İkramiye Farkı Ödeme Tarihleri

3 BİN TL ÖDEME BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi kapsamında emekli vatandaşlara 3 bin TL ödeme yapmaya başladı. Ancak, bu ikramiyenin 4 bin TL’ye yükseltilmesine yönelen düzenleme henüz yasalaşmadı. Eğer teklif TBMM’de kabul edilirse, hak sahiplerine 1.000 TL’lik fark ödemesi gerçekleştirilecek. İşte ödeme takvimi ve detaylar:

ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilerin maaş alma günlerine göre ödemeler şu tarihlerde gerçekleşiyor:

SSK Emeklileri:

– Maaş günü 17, 18, 19 olanlar: 24 Mart 2025’te ödendi.

– Maaş günü 20, 21, 22 olanlar: 25 Mart 2025’te hesaplara yatırılıyor.

– Maaş günü 23, 24, 25, 26 olanlar: 26 Mart 2025’te ödenecek.

Bağ-Kur Emeklileri:

– Tüm Bağ-Kur’lular için ödeme: 27 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacak.

Emekli Sandığı Kapsamındakiler:

– Ödemeler, Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart 2025 Perşembe günü yatırılacak.

1.000 TL FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması amacıyla yapılan teklifin bu hafta Perşembe gününe kadar (27 Mart 2025) TBMM’de kabul edilmesi bekleniyor. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 1.000 TL’lik fark ödemesi hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Eğer teklif bu hafta yasalaşırsa, fark ödemesi Ramazan Bayramı’ndan önce, muhtemelen 28-29 Mart 2025 tarihlerinde tamamlanabilir. Ancak yasalaşma süreci uzarsa, fark ödemesi bayram sonrasına, Nisan 2025’in ilk haftasına sarkabiliyor. SGK, fark ödemelerinin Resmi Gazete yayımlanmasının ardından en kısa sürede yapılacağını belirtiyor.

DUL VE YETİM HİSSE ORANLARI

Dul ve yetim aylığı alanlar, ikramiyeden hisse oranlarına göre yararlanacak:

– Eşten maaş alanlar (emekli değil): Yüzde 75 oranında (3.000 TL üzerinden 2.250 TL, 4.000 TL olursa 3.000 TL).

– Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar: Yüzde 50 oranında (3.000 TL üzerinden 1.500 TL, 4.000 TL olursa 2.000 TL).

– Yetimler: Yüzde 25 oranında (3.000 TL üzerinden 750 TL, 4.000 TL olursa 1.000 TL). Fark ödemesi yasalaştığında, bu oranlar 4 bin TL üzerinden yeniden hesaplanarak ek ödeme yapılacak.

Toplamda 15,5 milyon emekli, Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. İkramiyenin 4 bin TL’ye çıkarılması durumunda, bu artışın 2025 bütçesine maliyeti 28,4 milyar TL olarak öngörülüyor.

ÖDEME SORGULAMA

Emekliler, ikramiyelerin hesaplara yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilir. Ayrıca, maaşın yattığı bankanın müşteri hizmetleri veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de kontrol yapabilir.