Emekli İkramiye Farkları Bayramdan Önce Yatıyor

İKRAMİYELERDE YENİ DÜZENLEME

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilecek ikramiyelerin tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartan düzenleme, Genel Kurul’da onaylanarak yasalaştı.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ ÖDENİYOR

Milyonlarca emeklili birey, Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart’tan itibaren almaya başladı. Haberlere göre, emekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara geçecek. Farkların bayramdan önce hesaplara yatırılması hedefleniyor. İkramiye artışından 15.5 milyon dosya üzerinde 16.7 milyon kişi yararlanabiliyor. Zammın mali etkisi ise toplam 28.4 milyar lira olarak öngörülüyor. Böylece bu yıl emeklilere toplam 127 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.