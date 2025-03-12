Emekli İkramiyeleri Hangi Tarihte Yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTACAK

Pazartesi günü AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseleceğini duyurduktan sonra, dikkatler Meclis’teki kanun düzenlemelerine yöneldi. Torba yasa kapsamında emekli bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçmesi bekleniyor.

MECLİS İLE CUMHURBAŞKANI ONAYINDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Meclis’ten geçen yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmileşerek, sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanacağı için yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından emeklilerin hesaplarına yatırılacağını belirtiyor.