Emekli İkramiyeleri İçin Tarih Açıklandı

EMEKLİLERİN KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ MERAK KONUSU

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, emeklilere sunulan bayram ikramiyesi konusu gündeme geldi. Her yıl iki defa ödenen bu ikramiye, 2025 yılı için 4 bin lira olarak belirlenmiş durumda.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN YATACAĞI TARİH

Yaklaşık 16 milyon emeklinin sabırsızlıkla beklediği bu ikramiyenin ne zaman yatacağı ise büyük bir merak konusu. Kurban Bayramı ikramiyeleri için kesin tarih henüz açıklanmamış olsa da, detaylar yakın zamanda duyurulması bekleniyor.