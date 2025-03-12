Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİREN İKRAMİYE AÇIKLANDI

Milyonlarca emekliyi kapsayan bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33 oranında artırılarak 4.000 TL olarak belirlendi. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak ödemeler için gözler ödeme takvimine çevrildi. İkramiyeler, tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bayram ikramiyesinden yararlanacak. Bunun yanı sıra, şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler de bu ödemeleri alacak. Dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak ödemeler, hisseleri oranında gerçekleştirilecek. Örneğin, maaşın yüzde 50’sini alan bir hak sahibi 2.000 TL ikramiye alırken, yüzde 25’ini alanlar 1.000 TL alacak.

Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerinin Meclis’ten geçtikten sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE GÜNCELLEME YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan’a, ikramiyelerin artırılıp artırılmayacağı soruldu. Konuyla ilgili net konuşan Bakan, “Rakam netleşti zaten, bunun dışında bir güncelleme söz konusu değil” ifadelerini kullandı.