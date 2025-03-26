Emekli İkramiyesi 4 Bin Lira Oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİYLE İLGİLİ BEKLENTİLER SONUÇLANDI

2025 yılı emekli bayram ikramiyeleriyle alakalı heyecanla beklenen karar sonunda açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere her bayramda verilen ikramiyenin miktarının 3.000 TL’den 4.000 TL’ye çıkarıldığını belirtti. İkramiyenin 4 bin liraya yükseltilmesi için düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerektiği düşünülüyordu.

TBMM’DEN GEÇİŞİ ONAYLANDI

15,5 milyon emekliye yönelik bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkaran öneri, bu akşam TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı. Emeklilere sunulan bu yeni düzenleme, birçok emekli için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İKRAMİYELER HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

24 Mart 2025 tarihinden itibaren 3 bin lira olarak ödenmeye başlanacak ikramiyelerdeki bin liralık farkın ise, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından en kısa sürede hesaplara yatması bekleniyor. Bu durum, emekliler için büyük bir heyecan yaratıyor.