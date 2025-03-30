Emekli İkramiyesi 4 Bin TL Oldu

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIK 4 BİN TL

Yapılan düzenlemeyle emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları’nda ödenen ikramiye tutarı, yüzde 33.33 oranında artarak 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Ancak bu artışın geçerli olması için öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) onaylanması ve sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu. Bu aşamada, emeklilerin hesaplarına 3 bin TL’lik kısmı yatırılmıştı. Emekliler tarafından yakından takip edilen süreç nihayet tamamlandı.

KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılmasını öngören kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünkü Resmi Gazete sayısında yer alan “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da, emekli ikramiyesi ile ilgili madde şu şekilde ifade edildi: “5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000’er TL” ibaresi “4.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir.” Bu gelişmeyle birlikte, emeklilerin hesaplarına yatırılan 3 bin TL’nin yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kalan bin liralık fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

SGK’DAN EK ÖDEMELERİN TARİHİ BEKLENİYOR

SGK’nın önümüzdeki günlerde bu ek ödemelerin yapılacağı takvimi açıklaması bekleniyor. Böylece emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde toplamda 4 bin TL bayram ikramiyesi almış olacaklar.