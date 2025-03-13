Emekli İkramiyesi Zammı TBMM’de Onaylandı

BAŞKANLIKTAN ONAY ALINDI

Bayram ikramiyesi zammı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, kanunun Meclis’ten geçmesi durumunda zamlı ikramiyelerin emeklilerin hesaplarına yatırılacağını ifade etti. Emeklilerin uzun bir süredir beklediği bayram ikramiyesi zammı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek önemli bir aşamayı geçmiş oldu.

ZAMLI İKRAMİYELER EMEKLİLERİN BÜTÇESİNE KATKI SUNACAK

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenecek zamlı ikramiyeler, emeklilerin mali durumuna olumlu katkı sağlayacak. Bakan Işıkhan’ın belirttiğine göre, kanunun TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından ikramiyeler hızla hesaplara aktarılacak. Emekliler, bu süreçte müjdeli haberi sabırsızlıkla bekliyor.

ÖDEME TARİHLERİ BEKLENİYOR

Zamlı bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi henüz kesinleşmemiş olsa da süreç hızlandırılmış durumda. Kanunun TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından resmi bir duyuru yapılacak ve ödeme tarihleri belirlenecek. Emeklilerin bu müjdeli haberi dört gözle beklediği biliniyor.