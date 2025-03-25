Emekli İkramiyesinin Fark Ödemesi Ne Zaman?

2025 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi çerçevesinde emeklilere 3 bin TL ödeme yapmaya başladı. Ancak, ikramiyenin 4 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenleme henüz yasalaşmadı. Teklif TBMM’de onaylandığında, 1.000 TL’lik fark ödemesi hak sahiplerine ulaştırılacak. İşte detaylar ve ödeme takvimi:

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Ödemeler, emeklilerin maaş günlerine göre şu tarihlerde gerçekleşiyor:

SSK Emeklileri:

Maaş günü 17, 18, 19 olanlar: 24 Mart 2025’te ödendi.

Maaş günü 20, 21, 22 olanlar: 25 Mart 2025’te mevcut durumda hesaplara yatırılıyor.

Maaş günü 23, 24, 25, 26 olanlar: 26 Mart 2025’te ödenecek.

Bağ-Kur Emeklileri:

Tüm Bağ-Kur’lular için ödeme: 27 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacak.

Emekli Sandığı Kapsamındakiler:

Ödemeler, Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart 2025 Perşembe günü yatırılacak.

FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması ile ilgili teklifin bu hafta Perşembe gününe kadar (27 Mart 2025) TBMM’de kabul edilmesi bekleniyor. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1.000 TL’lik fark ödemesi hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Eğer teklif bu hafta yasalaşırsa, fark ödemesi Ramazan Bayramı’ndan önce, muhtemelen 28-29 Mart 2025 tarihlerinde tamamlanabilir. Ancak yasalaşma süreci uzarsa, fark ödemesi bayram sonrasına, Nisan 2025’in ilk haftasına sarkabilir. SGK, fark ödemelerinin Resmi Gazete yayımlanmasının ardından en kısa sürede yapılacağını belirtiyor.

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA İKRAMİYE

Dul ve yetim aylığı alanlar, ikramiyeden hisse oranlarına göre yararlanacak. Eşten maaş alanlar (emekli değil): Yüzde 75 oranında (3.000 TL üzerinden 2.250 TL, 4.000 TL olursa 3.000 TL). Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar: Yüzde 50 oranında (3.000 TL üzerinden 1.500 TL, 4.000 TL olursa 2.000 TL). Yetimler: Yüzde 25 oranında (3.000 TL üzerinden 750 TL, 4.000 TL olursa 1.000 TL). Fark ödemesi yasalaştığında, bu oranlar 4 bin TL üzerinden yeniden hesaplanarak ek ödeme yapılacak.

TOPLAMDA KAÇ EMEKLİ İKRAMİYE ALACAK?

Toplamda 15,5 milyon emekli, Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. İkramiyenin 4 bin TL’ye çıkarılması durumunda, bu artışın 2025 bütçesine maliyeti 28,4 milyar TL olacak.

ÖDEME SORGULAMA YAPILABİLİR

Emekliler, ikramiyelerin hesaplara yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabilir. Ayrıca, maaşın yattığı bankanın müşteri hizmetleri veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de kontrol yapabilir.