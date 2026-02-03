Emekli Maaşı Fark Ödemesi 4 Şubat’ta Yapılacak

emekli-maasi-fark-odemesi-4-subat-ta-yapilacak

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesi sonrası, oluşan maaş farkının ödeme tarihi belirlenmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 bin 119 TL tutarındaki fark ödemesinin 4 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşı, ilk aşamada yüzde 12,19 oranında bir artışla 18 bin 939 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak gerçekleştirilen ikinci düzenleme ile zam oranı yüzde 18,48’e yükseltilerek, en düşük maaş 20 bin TL olarak belirlendi. Bu değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeden 4 milyon 917 bin emeklinin faydalanacağı ve bütçeden 69,5 milyar TL aktarılacağı bildirildi.

SGK’DAN ÖDEME AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fark ödemeleri hakkında şu ifadeleri kullandı: “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.”

MAAŞLAR ÖDENDİ, FARKLAR EK OLARAK YATIRILACAK

Ocak ayı emekli maaşlarının daha önce ödeme gerçekleştirilmesi nedeniyle, en düşük maaşın 20 bin TL’ye çıkarılması sonucu ortaya çıkan 3 bin 119 TL’lik fark, emeklilerin hesaplarına ek bir ödeme olarak yarın yatırılacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mika Raun Can’ın Sevgilisi İçin Adli Kontrol Kararı

Cinsiyet değişikliğiyle tanınan fenomen Mika Raun Can, uyuşturucu madde kullanımı suçuyla tutuklanmıştı. Sevgilisi Batuhan Can hakkında ise soruşturma sonucu bir karar alındı.
Gündem

DMM Türkiye’deki Çocuk Kaybı İddialarını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de son sekiz yılda 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiasını çürüterek, her yıl 10 binden fazla kaybolma vakasının doğru olmadığını açıkladı.
Gündem

Hurda Teşvik Yasası İçin Bekleyiş Sürüyor

Hurda Teşvik Yasası, araç sahiplerinin beklentisiyle Şubat 2026'da TBMM Genel Kurulu'na sunulmadı. Düzenleme, 25 yaş üstü araçları hurdaya verenlere sıfır araç alımında vergi muafiyeti sunmayı amaçlıyor.
Gündem

Turknet Steam İndirme Performansında Zirvede

Steam, Türkiye'deki internet servis sağlayıcılarının oyun indirme hızlarını açıkladı. Turknet, 101.1 Mbps ile lider konumunu koruyor, diğer rakiplerinin önünde dikkat çekiyor.
Gündem

Emlak Sektöründe Şeffaflık İçin Yeni Sistem: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Taşınmaz ilanlarında doğrulama süreci 1 Şubat'ta başlayacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, pilot uygulama sonrası 15 Şubat'tan itibaren tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.