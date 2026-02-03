Emekli Maaşı Fark Ödemesi 4 Şubat’ta Yapılacak

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesi sonrası, oluşan maaş farkının ödeme tarihi belirlenmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 bin 119 TL tutarındaki fark ödemesinin 4 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşı, ilk aşamada yüzde 12,19 oranında bir artışla 18 bin 939 TL’ye çıkarılmıştı. Ancak gerçekleştirilen ikinci düzenleme ile zam oranı yüzde 18,48’e yükseltilerek, en düşük maaş 20 bin TL olarak belirlendi. Bu değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeden 4 milyon 917 bin emeklinin faydalanacağı ve bütçeden 69,5 milyar TL aktarılacağı bildirildi.

SGK’DAN ÖDEME AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fark ödemeleri hakkında şu ifadeleri kullandı: “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.”

MAAŞLAR ÖDENDİ, FARKLAR EK OLARAK YATIRILACAK

Ocak ayı emekli maaşlarının daha önce ödeme gerçekleştirilmesi nedeniyle, en düşük maaşın 20 bin TL’ye çıkarılması sonucu ortaya çıkan 3 bin 119 TL’lik fark, emeklilerin hesaplarına ek bir ödeme olarak yarın yatırılacak.