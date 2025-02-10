Emekli Maaşı Zam Farkı Şubat’ta Verilecek

EMEKLİ MAAŞLARINDA YAŞANAN ARTILAR

2025 yılı itibariyle emekli maaşlarında az da olsa bir artış gözlemlendi. Ancak, emekli maaşı zam farkı bazı emeklilere yansıtılamadığı için düzenlemenin meclise sunulması gerekiyor. Emekli maaşlarına getirilen kök ücret kavramı sayesinde en düşük emekli maaşlarının belli seviyelere çekilmesi için meclisten onay almaları şart. 2025 itibariyle en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN DURUMU

Eğer 14.469 TL’nin üzerinde bir emekli maaşı alıyorsanız, bir sorun yok. Bu durumda zamlı maaşınızı Ocak ayı itibariyle almaya başlamış oluyorsunuz. Ancak, eğer aldığınız ücret bu miktarın altında kaldıysa, Şubat ayı itibariyle size de bir fark yatacak. Örneğin, Şubat ayında 13.800 TL emekli aylığı aldıysanız, bu ay 14.469 TL + 669 TL almanız söz konusu.

MEECLİS ONAYININ GECİKMESİ

Meclis, emekli maaşlarının onaylanması gereken dönemde araya girince, emekli maaşlarının onaylanması gecikti. Bu nedenle en düşük maaşı alan emekliler, yeni maaşlarını ve bir önceki aydan kalan farkı Şubat ayında almak durumunda kaldı.